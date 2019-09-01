Неймар отказался переходить в "Реал"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар провел встречу с представителями "Реала" и сообщил им, что он останется в парижском клубе, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принял решение не уходить из ПСЖ после того, как сорвался его переход в "Барселону".

Напомним, что 27-летний Неймар всячески пытался покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно, но заинтересованные клубы не сумели договориться по его трансферу.

Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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