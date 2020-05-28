Неймар отказался пойти на снижение зарплаты в ПСЖ
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не намерен соглашаться на снижение заплаты, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, бразилец является одним из игроков, которые не намерены идти на снижение зарплат, несмотря на просьбу президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи. Вместе с Неймаром против снижения зарплат выступают Тьяго Силва, Эдинсон Кавани, Андер Эррера и Хуан Бернат.
Руководство ПСЖ полагает, что поведение Неймара вызвано его желанием вернуться в "Барселону".
При этом, в клубе есть еще одна группа игроков, которые согласны на снижение зарплаты на 70%. В нее входят Килиан Мбаппе, Маркиньос и другие.
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|Лилль
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
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|16
|Дижон
|28
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|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13