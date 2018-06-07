Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалист

Форвард ПСЖ Неймар может отказаться от возможного перехода в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Случится это может в том случае, если новым главным тренером королевского клуба станет специалист без имени. В частности, бразилец будет не заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", если наставником там будет Микаэль Лаудруп либо Мичел. По мнению 26-летнего нападающего парижан, перспективы команды с такими неопытными тренерами могут быть весьма туманными.

Напомним, Месси высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru