Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалист

Теги псжнеймарреал мадридмикаэль лаудруп

Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалистФорвард ПСЖ Неймар может отказаться от возможного перехода в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Случится это может в том случае, если новым главным тренером королевского клуба станет специалист без имени. В частности, бразилец будет не заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", если наставником там будет Микаэль Лаудруп либо Мичел. По мнению 26-летнего нападающего парижан, перспективы команды с такими неопытными тренерами могут быть весьма туманными.

Напомним, Месси высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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