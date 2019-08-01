Неймар отказывается играть за ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отказывается играть за клуб, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист сообщил руководству парижского клуба, что он намерен сменить команду. Форвард ждет, что "Барселона" сделает новое предложение и выкупит его из ПСЖ.
Ранее сообщалось, что ПСЖ снизил цену на бразильца и готов продать его за 160 миллионов евро. В сделку могут войти некоторые футболисты каталонского клуба.
В прошлом сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|7
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|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
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|Вильярреал
|38
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|Леванте
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|16
|Реал Вальядолид
|38
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|38
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|Жирона
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|Райо Вальекано
|38
|32