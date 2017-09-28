Форвард французского ПСЖ Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро, информирует sport.es.

По сведениям издания, 25-летний футболист будет совладельцем заведения вместе со своим партнером - предпринимателем, который уже занимался ночными развлечениями в Бразилии. Открытие клуба намечено на ноябрь текущего года.

Напомним, Неймар похвалил Мбаппе. | soccernews.ru