Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро
Форвард французского ПСЖ Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро, информирует sport.es.
По сведениям издания, 25-летний футболист будет совладельцем заведения вместе со своим партнером - предпринимателем, который уже занимался ночными развлечениями в Бразилии. Открытие клуба намечено на ноябрь текущего года.
Напомним, Неймар похвалил Мбаппе. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Камбэк по-киевски: "Динамо" добыло волевую победу над "Партизаном"
-
Бенефис Фернандеша: "Локомотив" за 17 минут разгромил "Злин"
-
"Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика"
-
Традиция продолжается: "Зенит" отправил три мяча в ворота "Реал Сосьедада"
Лента новостей
-
Фернандеш оформил первый хет-трик в карьере
-
Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"
-
У Балотелли родился сын
-
Агуэро попал в ДТП
-
Турнир прогнозов: итоги деcятого тура
-
"Кобальтовые" против "аптекарей": "Шальке" принимает "Байер"
-
Стала известна заявка сборной Уэльса на матчи с Грузией и Ирландией
-
"Валенсия" намерена выкупить Кондогбия
-
Ерохин: "Было важно обыграть прямых конкурентов по группе"
-
"Лион" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)
-
АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)
-
Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе
-
Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"
-
Стала известна заявка сборной Англии на матчи со Словенией и Литвой
-
Кокорин вышел на третье место по голам за российские клубы в Лиге Европы
-
Венгер: "В целом я доволен результатом"
-
"Маккаби Тель-Авив" – "Вильярреал" - 0:0, "Шкендербеу" – "Янг Бойз" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" – "Истанбул" - 2:1, "Лудогорец" – "Хоффенхайм" - 2:1 (обзоры)
-
Сакристан: "Мы допустили большое количество ошибок в матче с "Зенитом"
-
Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы