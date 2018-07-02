Неймар открыл счет в игре с Мексикой

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Неймар открыл счет в игре с МексикойФорвард сборной Бразилии Неймар открыл счет в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Мексики. На 51-й минуте матча 26-летний нападающий отличился с передачи Виллиана.

Напомним, первый тайм команды завершили вничью. | soccernews.ru

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