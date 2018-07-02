Неймар открыл счет в игре с Мексикой

Форвард сборной Бразилии Неймар открыл счет в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Мексики. На 51-й минуте матча 26-летний нападающий отличился с передачи Виллиана.

Напомним, первый тайм команды завершили вничью. | soccernews.ru