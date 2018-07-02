Неймар отличился нелепой симуляцией в матче с Мексикой

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметился традиционной для себя симуляцией в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Мексики (2:0).

В середине второго тайма бразилец рухнул на газон и принялся кататься по нему, изображая ужасную боль.

Впрочем на повторе был видно, что мексиканец лишь слегка наступил на ногу Неймару.

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