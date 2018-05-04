Неймар отложил свое возвращение в Париж

Ведущий форвард ПСЖ Неймар, проходивший процесс восстановления после полученной травмы у себя на родине, отложил свое возвращение в Париж.

Так, как информирует RMC Sport, еще вчера бразилец должен был прибыть в столицу Франции для прохождения следующего курса реабилитации. Однако вместо футболиста в Париж прилетели его личные тренеры и физиотерапевты. Сам же 26-летний нападающий решил перенести свое возвращение в Европу на сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар не хочет возвращаться в ПСЖ. | soccernews.ru