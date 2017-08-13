Неймар отмечает дебют голом, ПСЖ крупно обыгрывает "Генгам"

Второй игровой день во Франции завершали очным противостоянием "Генгам" и ПСЖ. Встреча называлась одной из центральных, ведь "трактористы" в прошлом сезоне смогли обыграть команду Унаи Эмери на своем поле. Да и в первом туре бретонцы в отличном стиле переиграли "Мец", уступая по ходу встречи. В стане ПСЖ ожидался дебют самого дорогого футболиста планеты бразильца Неймара. Так что игра обещала быть любопытной.

Стартовый отрезок игры прошел в вялотекущем темпе. Гости, что не стало неожиданностью, сразу же прибрали инициативу в свои руки, но всякие атаки парижан разбивались о хорошо построенные защитные редуты "Генгама". Старался Неймар, но за ним, как правило, присматривали два, а иногда и три защитника. Так что большой свободы у бразильца не было. Впрочем, один удар звездному игроку все же позволили сделать, однако мяч полетел много выше ворот.

Как оказалось, гости долго запрягали, но затем быстро ехали, создав в концовке первого тайма ряд реальных возможностей для взятия ворот. Первый голевой эпизод случился на 35-й минуте. Ди Мария подал с углового на ближнюю штангу, но хозяева отбились. В атаке вторым темпом Неймар выполнил шикарный заброс на левый край штрафной на Маркиньоса, а тот пробил головой по воротам, но попал в перекладину.

Буквально в следующей атаке Неймар заработал перспективный штрафной, исполнять который вызвался Кавани. Однако Эдинсон пробил бесхитростно и Йонссон перевел мяч на угловой.

Еще один момент с участием звездного бразильца случился двумя минутами позже. В момент удара из пределов штрафной Неймар был оттеснен защитником "Генгама". Просил пенальти в этом моменте нападающий парижан, но арбитр остался непреклонен.

В целом же первый тайм обозначил преимущество гостей, которые имели возможности забить, но не воспользовались своими шансами. "Генгам" оборонялся грамотно, не давая своим болельщикам повода для беспокойства. Однако именно грубейшая ошибка защитника "трактористов" в дебюте второго тайма в корне изменила рисунок игры. Икоко отдавая пас вратарю покатил мяч прямо в сетку, да так, что Йонссон и спохватиться не успел – 0:1. Буквально из ничего случился гол, ставший для парижан большим подарком.

Впрочем, гости намеревались в кратчайшие сроки увеличить преимущество, что им вскоре удалось. И если с первой попытки переиграть голкипера "Генгама" Кавани не получилось, то со второй все произошло как по учебнику. А Неймар записал на свой счет голевой пас. Из центра поля выдал бразилец пас на ход Эдинсону, а тот обводящим ударом в дальний угол заставил Йонссона капитулировать во второй раз – 0:2.

По сути, игра была сделана, хотя ПСЖ продолжал атаковать. Кавани в одной из атак мог делать дубль, но упустил выгодный момент, пытаясь по-пижонски замкнуть прострел пяткой. Еще один шанс забить был у Ди Марии. Аргентинец мощно бил с острого угла, но мяч полетел выше ворот.

Точку же в матче поставил тот, к кому и было приковано основное внимание. Сам же Неймар и начал результативную атаку гостей. Бразилец отдал на Кавани, который отпасовал на Кюрзава, а тот выполнил подачу в центр штрафной на того же Неймара. До мяча бразилец не добрался, но "круглый" отскочил снова к Кавани, который обошел соперника и мягко прострелил чуть назад, а вездесущий бразилец в падении пробил под перекладину с нескольких метров – 0:3.

ПСЖ уверенно берет три очка в Генгаме, а Неймар свой дебют отмечает голом и результативной передачей.

"Генгам" – ПСЖ – 0:3

Гол: Икоко, 52, в свои ворота – 0:1. Кавани, 62 – 0:2. Неймар, 82 – 0:3.

"Генгам": Йонссон, Ребошу, Сорбон, Кербра, Икоко, Дидо (Тюрам, 79), До, Коко (Блас, 80), Камара (Фири, 71), Салибур, Бриан.

ПСЖ: Ареола, Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Вератти (Пасторе, 80), Рабио (Матюиди, 87), Ди Мария, Неймар, Кавани.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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