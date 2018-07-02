Неймар отметился 16 голами в 16 матчах в 2018 году

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Неймар отметился 16 голами в 16 матчах в 2018 году

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Мексики (2:0).

Этот поединок стал для футболиста 16-м в 2018 году и в них он забил 16 голов.

На счету 26-летнего Неймара 12 мячей в 10 встречах за ПСЖ, а также 4 гола в 6 поединках за сборную Бразилии.

Не пропустите: Неймар отличился нелепой симуляцией в матче с Мексикой. | http://soccernews.ru

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