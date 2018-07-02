Неймар отметился 16 голами в 16 матчах в 2018 году
Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Мексики (2:0).
Этот поединок стал для футболиста 16-м в 2018 году и в них он забил 16 голов.
На счету 26-летнего Неймара 12 мячей в 10 встречах за ПСЖ, а также 4 гола в 6 поединках за сборную Бразилии.
Не пропустите: Неймар отличился нелепой симуляцией в матче с Мексикой. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26