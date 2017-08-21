Неймар отметился дублем и двумя голевые передачами в матче с "Тулузой"

Теги неймарпсж

Неймар отметился дублем и двумя голевые передачами в матче с "Тулузой"

В матче третьего тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Тулузу" со счетом 6:2.

В этом поединке форвард парижан Неймар забил два гола, а также отдал две результативные передачи.

Всего в этом сезоне бразилец провел за ПСЖ 2 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса.

Напомним, что несколько недель назад 25-летний Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Не пропустите: ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура. | http://soccernews.ru

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