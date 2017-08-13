Неймар отметился голевой передачей и голом в матче с "Генгамом"

Новичок ПСЖ Неймар отметился голевой передачей и голом в дебютном матче.

На 62-й минуте встречи с его передачи голом отметился Кавани, а на 82-й минуте ворота поразил сам бразилец.

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