Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал хитрый пас в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Реймсом" (3:0).
Форвард переадресовал мяч партнеру пятой точкой, чем ввел в заблуждение игроков соперника.
Neymar is just taking the piss now pic.twitter.com/v0tLJbBODA— Football HQ (@FootbaII_HQ) January 22, 2020
27-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.
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|Нант
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|5
|Лилль
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|Монпелье
|20
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|20
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|8
|Монако
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|9
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|29
|11
|Ницца
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|Страсбур
|20
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|Бордо
|20
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|14
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|Дижон
|20
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|20
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|20
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|Ним
|20
|15
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|Тулуза
|20
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