Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги

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Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал хитрый пас в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Реймсом" (3:0).

Форвард переадресовал мяч партнеру пятой точкой, чем ввел в заблуждение игроков соперника.

27-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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