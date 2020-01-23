Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал хитрый пас в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Реймсом" (3:0).

Форвард переадресовал мяч партнеру пятой точкой, чем ввел в заблуждение игроков соперника.

Neymar is just taking the piss now pic.twitter.com/v0tLJbBODA — Football HQ (@FootbaII_HQ) January 22, 2020

27-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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