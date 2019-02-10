Неймар отметился трогательным поступком по отношению к детям

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Неймар отметился трогательным поступком по отношению к детям

Перед матчем 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Бордо" - 1:0 нападающий травмированный парижского клуба Неймар поприветствовал детей в подтрибунном помещении.

Для этого форварду пришлось скакать на одной ноге, сжимая в руке костыли.

Напомним, что 26-летний Неймар получил перелом пятой плюсневой правой кости и выбыл из строя на два с половиной месяца.

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