Неймар отметился трогательным поступком по отношению к детям

Перед матчем 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Бордо" - 1:0 нападающий травмированный парижского клуба Неймар поприветствовал детей в подтрибунном помещении.

Для этого форварду пришлось скакать на одной ноге, сжимая в руке костыли.

This is brilliant



Neymar makes sure to give every mascot a high-five despite being on one-leg pic.twitter.com/X3K6fqnLoG — Football on BT Sport (@btsportfootball) 9 февраля 2019 г.

Напомним, что 26-летний Неймар получил перелом пятой плюсневой правой кости и выбыл из строя на два с половиной месяца.

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