Неймар отметился трогательным поступком по отношению к детям

Перед матчем 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Бордо" - 1:0 нападающий травмированный парижского клуба Неймар поприветствовал детей в подтрибунном помещении.

Для этого форварду пришлось скакать на одной ноге, сжимая в руке костыли.

