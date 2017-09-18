Неймар отписался от страницы Кавани в инстаграме

По информации The Sun, конфликт между форвардами французского ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани набирает обороты.

Так, сегодня бразилец, который присоединился к парижанам только этим летом, отписался от страницы своего партнера по линии атаке в клубе, с которым у него по ходу вчерашнего матча против "Лиона" случилась серьезная размолвка.

Отметим, что французская пресса уже заявила, что победа над "ткачами" далась "красно-синим" дорогой ценой.

Не пропустите: социальные сети уже высмеяли ситуацию с Неймаром и Кавани. | soccernews.ru