Неймар отправился на очередное медобследование

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Неймар отправился на очередное медобследование

Ведущий форвард ПСЖ Неймар отправился на очередное медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

В этот раз звёздный бразилец будет проходить осмотр в Катаре. Там медики оценят его состояние и дадут новые рекомендации касательно методики лечения.

Напомним, что Неймар продолжает восстанавливаться после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. 

Нападающий ПСЖ не выходит на поле с 23 января. Возвращение 27-летнего игрока в строй ожидается в апреле.

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