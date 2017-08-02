Неймар отправился в Лондон

Сегодня форвард "Барселоны" Неймар отправился на частном самолёте в Лондон, сообщает Sky Sports.

При этом цель визита 25-летнего бразильца в столицу Великобритании остаётся неизвестной.

Напомним, что в среду Неймар попрощался с партнёрами по "Барселоне" и сообщил руководству каталонского клуба о решении перебраться в ПСЖ.

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