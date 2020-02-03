Неймар отпраздновал день рождения за 2 дня до матча ПСЖ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар досрочно отпраздновал рождения, хотя ему исполнится 28 лет только 5 февраля, сообщает AS.
Футболист устроил праздничное мероприятие в парижском клубе Yoyo. Все приглашенные гости должны были явиться на празднование в белых нарядах. При этом на вечеринку не были приглашены главный тренер ПСЖ Томас Тухель, спортивный директор Леонардо и президент Нассер Аль-Хелаифи.
Cavani, Verratti and Memphis turned up for Neymar’s all-white birthday party in Paris ⚪ pic.twitter.com/cRQWSwMdZT— B/R Football (@brfootball) February 3, 2020
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
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|2
|Марсель
|22
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|Ренн
|22
|40
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|Лилль
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|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Нант
|22
|32
|10
|Бордо
|22
|30
|11
|Страсбур
|22
|30
|12
|Анжер
|22
|30
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13