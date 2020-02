Неймар отпраздновал день рождения за 2 дня до матча ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар досрочно отпраздновал рождения, хотя ему исполнится 28 лет только 5 февраля, сообщает AS.

Футболист устроил праздничное мероприятие в парижском клубе Yoyo. Все приглашенные гости должны были явиться на празднование в белых нарядах. При этом на вечеринку не были приглашены главный тренер ПСЖ Томас Тухель, спортивный директор Леонардо и президент Нассер Аль-Хелаифи.

Cavani, Verratti and Memphis turned up for Neymar’s all-white birthday party in Paris ⚪ pic.twitter.com/cRQWSwMdZT