Неймар отпраздновал Хэллоуин в образе Джокера

Нападающий ПСЖ Неймар отпраздновал Хэллоуин в костюме Джокера (злодея из фильма про Бэтмена).

Снимок Неймар опубликовал на странице "Инстаграме".

Известно, что вместе с Неймаром праздник отмечали и его одноклубники, Дани Алвес и Кевин Трапп.

My bro @danialves Публикация от Nj neymarjr (@neymarjr) Окт 31 2017 в 6:06 PDT

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