Неймар отпраздновал Хэллоуин в образе Джокера

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Неймар отпраздновал Хэллоуин в образе ДжокераНападающий ПСЖ Неймар отпраздновал Хэллоуин в костюме Джокера (злодея из фильма про Бэтмена).

Снимок Неймар опубликовал на странице "Инстаграме".

Известно, что вместе с Неймаром праздник отмечали и его одноклубники, Дани Алвес и Кевин Трапп. 

 

My bro @danialves

Публикация от Nj neymarjr (@neymarjr)

Читайте: Неймар может покинуть ПСЖ, согласно одному из пунктов в контракте с клубом  | http://soccernews.ru 

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