Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1

Теги псжнеймар

Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Неймар высказался об очередном чемпионстве своей команды во французской Лиге 1.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат завершили досрочно и признали парижан победителями турнира.

"Ещё один сезон Лиги 1... Счастлив быть чемпионом! Поздравляю всех своих коллег и сотрудников ПСЖ", - написал бразилец в инстаграме.

28-летний Неймар стал трёхкратным чемпионом Франции. В завершившемся розыгрыше Лиги 1 форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 15 матчах.

Не пропустите: ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году

Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов