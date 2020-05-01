Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1
Нападающий ПСЖ Неймар высказался об очередном чемпионстве своей команды во французской Лиге 1.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат завершили досрочно и признали парижан победителями турнира.
"Ещё один сезон Лиги 1... Счастлив быть чемпионом! Поздравляю всех своих коллег и сотрудников ПСЖ", - написал бразилец в инстаграме.
28-летний Неймар стал трёхкратным чемпионом Франции. В завершившемся розыгрыше Лиги 1 форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 15 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13