Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Неймар высказался об очередном чемпионстве своей команды во французской Лиге 1.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат завершили досрочно и признали парижан победителями турнира.

"Ещё один сезон Лиги 1... Счастлив быть чемпионом! Поздравляю всех своих коллег и сотрудников ПСЖ", - написал бразилец в инстаграме.

28-летний Неймар стал трёхкратным чемпионом Франции. В завершившемся розыгрыше Лиги 1 форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 15 матчах.

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