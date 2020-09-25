Неймар отреагировал на эмоциональное прощание Месси с Суаресом

Нападающий ПСЖ Неймар оставил комментарий под прощальным постом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, посвящённым уходу из клуба форварда Луиса Суареса.

В своей публикации аргентинец указал, что уругваец "не заслужил такого изгнания", а также добавил, что "сейчас его уже ничего не удивляет".

"Невероятно, как они ведут дела", - написал в ответ Месси Неймар, который также выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год.

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