Неймар отреагировал на новость о драке с Доннаруммой

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Неймар отреагировал на новость о драке с ДоннаруммойФото: инстаграм Неймар

Нападающий ПСЖ Неймар решил опровергнуть информацию о своем конфликте с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что футболисты чуть не подрались после поражения от "Реала" (1:3) в Лиге Чемпионов.

Сообщается, что Доннарумма скинул бразильцу ссылку на новость о конфликте и написал: "Привет, Ней. Извини за вчерашнее. Эти новости неприемлемы".

Неймар ответил: "Спокойно, такое случается в футболе. Мы команда, и мы с тобой. Ты очень молод, и ты выиграешь много трофеев. Выше голову, давай двигаться дальше!"

Также бразилец опубликовал сторис в инстаграме: "Я ненавижу приходить сюда и говорить о новостях... Однако та информация, что опубликована в предыдущем посте, - ложь. Драки в раздевалке не было!!!

Некомпетентные журналисты, которые хотят прославиться, попробуйте еще раз, окей?" - написал Неймар.

Читайте также: В окружении Доннаруммы отрицают конфликт вратаря с Неймаром. | http://soccernews.ru
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