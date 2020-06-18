Неймар отреагировал на новость о возобновлении Лиги Чемпионов

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Неймар отреагировал на новость о возобновлении Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар поделился эмоциями после решения УЕФА возобновить в августе розыгрыш Лиги Чемпионов.

Напомним, что с марта турнир находится на вынужденной паузе из-за пандемии коронавируса.

Накануне было согласовано, что главный еврокубок, начиная со стадии 1/4 финала, доиграют в Лиссабоне в формате "Финала восьми".

"Я не могу тебя дождаться, любовь моя. Лига Чемпионов вернулась", - написал Неймар в своём инстаграме.

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