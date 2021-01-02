Неймар отреагировал на обвинения в причастности к крупной вечеринке в Бразилии
Форвард ПСЖ Неймар дал комментарии по поводу того, что его считают организатором новогодней вечеринки в Бразилии с участием 500 человек.
"Замечательное украшение для простого домашнего ужина, где соблюдается социальная дистанция. Здесь ведь не 500 человек, правда? Социальное дистанцирование - это испытание для всех", - цитирует звёздного футболиста Le Parisien.
Ранее сообщалось, что мероприятие длилось с 26 по 31 декабря, на нём нарушились правила безопасности, принятые в период пандемии коронавируса.
В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 12 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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