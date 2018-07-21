Неймар отреагировал на обвинения в симуляции

2 Теги псжнеймар

Неймар отреагировал на обвинения в симуляции

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал критику в свой адрес по поводу частых симуляций.

"Думаете, мне хочется постоянно страдать от ударов? Нет, это больно. После игр я на четыре-пять часов прикладываю лед и это сложно. Если вы не испытали этого, то никогда не поймете. Я видел все эти шутки, но воспринимаю их с юмором. Вчера даже запостил в инстаграме шутку с детьми по этому поводу.

Мой футбол построен на дриблинге, на борьбе с оппонентами. Я не могу остановиться перед соперником и сказать: дорогой, прости, но я хочу забить. Это невозможно. Мне нужно обвести его, попытаться что-то сделать, но ведь и он не позволит мне просто пройти мимо, он попробует сфолить.

В большинстве случаев я быстрее и легче своих соперников. Они сбивают меня, а арбитр должен фиксировать такие ситуации" - приводит слова Неймара Sky Sports.

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Комментарии
тгра приматов

хрен-мар иди вагоны разгружай там по ногам не бьют

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Fantastic

Все правильно говорит. Это блеать футбол а не восточное единоборства. Не надо грубо играть против оппонента. Если Неймар на легке пройдет тебя то извини потому что он лучше тебя. Грубо играть и сфолить удел слабых. Кроме фола не можешь остановить, то я тебе открою секрет, этот вид спорта не для тебя цука, выбери другой вид спорта.

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