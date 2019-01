Неймар отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в каталонскую "Барселону".

В твиттере опубликовано видео с официального сайта бразильца, на котором он отчётливо показывает своё отношение к появившейся в испанской прессе информации.

"Для всех дебилов, которые всё ещё верят El Mundo Deportivo и Sport.es" - говорится в описании к ролику.

For all the morons who still believe @mundodeportivo and @sport. This is a message from Neymar's official site, so it was approved by Ney. pic.twitter.com/MofUMAwrno