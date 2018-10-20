Неймар отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Барселону"
Форвард ПСЖ Неймар отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в каталонскую "Барселону".
В твиттере опубликовано видео с официального сайта бразильца, на котором он отчётливо показывает своё отношение к появившейся в испанской прессе информации.
"Для всех дебилов, которые всё ещё верят El Mundo Deportivo и Sport.es" - говорится в описании к ролику.
For all the morons who still believe @mundodeportivo and @sport. This is a message from Neymar's official site, so it was approved by Ney. pic.twitter.com/MofUMAwrno— Kate (@Kate77NG) 19 октября 2018 г.
Напомним, что Неймар ушёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.
Не пропустите: Неймар намерен судиться с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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