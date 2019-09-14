Неймар отреагировал на свист и оскорбления фанатов

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Неймар отреагировал на свист и оскорбления фанатов

Нападающий ПСЖ Неймар высказался о негативной реакции со стороны болельщиков.

"Я все прекрасно понимаю. Фанатам было трудно, однако я остался футболистом ПСЖ. Теперь я буду появляться в каждой игре, но у меня нет претензий к болельщикам.

Не секрет, что я хотел уйти. Давайте перевернем страницу. Я футболист ПСЖ и буду отдавать все силы на поле", - приводит слова Неймара Get Football News France.

Напомним, что гол Неймара принес ПСЖ победу над "Страсбуром".

Читайте также: Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром". | http://soccernews.ru
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