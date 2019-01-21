Неймар ответил на критику Пеле
Бразильский форвард ПСЖ Неймар ответил на критику своего легендарного соотечественника Пеле.
Ранее чемпион мира 1958, 1962 и 1970 года выразил недовольство симуляциями 26-летнего нападающего на ЧМ-2018.
"Мне его критика показалась интересной. Я ни разу не симулировал на Чемпионате Мира, на мне постоянно нарушали правила. Люди до сих пор обсуждают это только потому что речь идёт о Неймаре. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней" - цитирует Неймара Goal.com.
Напомним, что лидер сборной Бразилии, по подсчётам журналистов, провёл на газоне во время ЧМ-2018 почти 14 минут, при этом на нём сфолили более 20 раз.
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|Лилль
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|Лион
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|Сент-Этьен
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|Монпелье
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|20
|31
|8
|Ницца
|21
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|Бордо
|20
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|21
|28
|12
|Ним
|20
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|21
|25
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|Анжер
|20
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|21
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|16
|ФК Кан
|21
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|21
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|18
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|Монако
|21
|15
|20
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