Неймар ответил на критику Пеле

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Неймар ответил на критику Пеле

Бразильский форвард ПСЖ Неймар ответил на критику своего легендарного соотечественника Пеле.

Ранее чемпион мира 1958, 1962 и 1970 года выразил недовольство симуляциями 26-летнего нападающего на ЧМ-2018.

"Мне его критика показалась интересной. Я ни разу не симулировал на Чемпионате Мира, на мне постоянно нарушали правила. Люди до сих пор обсуждают это только потому что речь идёт о Неймаре. Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней" - цитирует Неймара Goal.com.

Напомним, что лидер сборной Бразилии, по подсчётам журналистов, провёл на газоне во время ЧМ-2018 почти 14 минут, при этом на нём сфолили более 20 раз.

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