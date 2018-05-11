Неймар: "Ожидание от возвращения на поле колоссальное"

Форвард ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от возвращения на поле.

"Ожидание от возвращения на поле колоссальное. Впрочем, после травм всегда есть страх. Мне нужно избавиться от страха как можно быстрее. Я уже завершаю своё восстановление и думаю о Чемпионате Мира. В этом сезоне я играл меньше, чем когда-либо, но на мой энтузиазм это не влияет" - приводит слова Неймара Globo Esporte.

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