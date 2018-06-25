Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал"

5 Теги псжнеймарреал мадридфлорентино перескриштиану роналдугарет бэйл

Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал"Форвард ПСЖ Неймар озвучил президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу одно из условий своего переезда на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий парижан сообщил боссу королевского клуба, что будет готов к переходу в его команду, если в ней не окажется Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Бразилец хочет, чтобы он стал центровой фигурой в построениях "сливочных", вокруг которой будет строиться игра.

Напомним, Капелло назвал Неймара симулянтом. | soccernews.ru

Комментарии
Вася

Неймар сладкий мальчик гей

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ебучий

Неймар как баба плачет везде. ну кому давать пососать?

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Tager

В Реале, друг Кристинки , марокканец быстро задний проход прочистит,а в ПСЖ Кавани сдался- хочет уйти.

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Tager

Сиди нах в ПСЖ, обезьяна еб-я !

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Киря

Да иди ты нахуй

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