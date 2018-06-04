Неймар озвучил Пересу свои предпочтения по трансферам

Теги псжнеймарреал мадридфлорентино перес

Неймар озвучил Пересу свои предпочтения по трансферамФорвард ПСЖ Неймар озвучил президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу одно из условий своего будущего переезда на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий парижан затребовал от босса королевского клуба приобретения двух соотечественников - голкипера "Ромы" Алиссона и защитника своего нынешнего клуба Маркиньоса.

Напомним, Неймар не спешит с переходом в "Реал". | soccernews.ru

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