Неймар озвучил первое требование Пересу

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Неймар озвучил первое требование ПересуФорвард французского ПСЖ Неймар озвучил первое требование президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу, который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний нападающий парижан уже затребовал у босса королевского клуба зарплату, которая бы сделал его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Таким образом, в стане "сливочных" бразилец желает получать не менее 50-миллионов евро за сезон.

Напомним, Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу. | soccernews.ru

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