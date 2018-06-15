Неймар озвучил "Реалу" требования по своему переходу

Форвард ПСЖ Неймар озвучил мадридскому "Реалу" требования по своему переходу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний нападающий парижан уведомил королевский клуб, что будет готов перебраться на "Сантьяго Бернабеу" при двух условиях - если "сливочные" расстанутся со своей главной звездой в лице Криштиану Роналду, и если ему будет предложен контракт с окладом в размере не менее 50-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Неймар надеется сыграть на ЧМ против сборной Германии. | soccernews.ru