Неймар озвучил руководству ПСЖ пожелания по летним трансферам

Форвард французского ПСЖ Неймар озвучил руководству своего клуба личные пожелания по летним трансферам.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, 26-летний нападающий хочет, чтобы в ближайшее межсезонье ряды парижан пополнили голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген и полузащитник мадридского "Реала" Каземиро.

Напомним, также Неймар сообщил руководству ПСЖ свои пожелания по следующему наставнику команды. | soccernews.ru