Неймар озвучил свои требования "Реалу"

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Неймар озвучил свои требования "Реалу"Вингер французского ПСЖ Неймар озвучил свои требования мадридскому "Реалу", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний игрок атаки парижан пока не планирует переходить в королевский клуб по причине того, что там выступает Криштиану Роналду. Бразилец, летом ушедший из каталонской "Барселоны", где он играл вместе с Лионелем Месси, не хочет снова оказаться в тени другого великого игрока. Поэтому он будет готов перебраться в Мадрид только в случае, если "Реал" решит расстаться с португальцем.

Напомним, Неймар поставил условие Эмери. | soccernews.ru

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Кекнутый

Неймар шлюха футбола, вот и все. Лишь бы по-выгоднее контракт набить!

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