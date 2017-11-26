Неймар озвучил свои требования "Реалу"

Вингер французского ПСЖ Неймар озвучил свои требования мадридскому "Реалу", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний игрок атаки парижан пока не планирует переходить в королевский клуб по причине того, что там выступает Криштиану Роналду. Бразилец, летом ушедший из каталонской "Барселоны", где он играл вместе с Лионелем Месси, не хочет снова оказаться в тени другого великого игрока. Поэтому он будет готов перебраться в Мадрид только в случае, если "Реал" решит расстаться с португальцем.

Напомним, Неймар поставил условие Эмери. | soccernews.ru