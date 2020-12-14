Неймар передал привет Месси
Форвард ПСЖ Неймар обратился к нападающему "Барсы" Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира "Барселона" сыграет с "Пари Сен-Жермен".
Бразилец на своей страничке в "Инстаграм" выложил общее фото и добавил подпись: "Скоро увидимся, мой друг".
Напомним, игроки выступали вместе за "сине-гранатовых" в сезонах 2013/2014 - 2016/2017.
Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами запланированы на 16 февраля и 10 марта. Первая игра пройдет на "Камп Ноу", ответный матч - в Париже.
Читайте также: Куман отреагировал на попадание "Барселоны" на ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" предложил Дибале новый контракт
-
Назначены арбитры на ключевые матчи 19-го тура чемпионата России
-
Неймар передал привет Месси
-
Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита
-
Журнал France Football назвал второй и третий составы команды всех времен
-
France Football назвал лучших нападающих в истории
-
Демба Ба позвонил судье скандального матча и не считает того расистом
-
"Спартак" интересуется капитаном АЗ
-
2
Геннадий Орлов назвал лучшего тренера России
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"
-
France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола
-
France Football назвал лучших защитников в истории футбола
-
1
Куман отреагировал на попадание "Барселоны" на ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
ЦСКА намерен пригласить иностранного тренера
-
Во Франции назвали сроки восстановления Неймара
-
1
France Football определил лучшего вратаря в истории футбола
-
СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака"
-
"Локомотив" нацелился на вратаря "Химок"
-
Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Дженоа"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4