Неймар передал привет Месси

Форвард ПСЖ Неймар обратился к нападающему "Барсы" Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира "Барселона" сыграет с "Пари Сен-Жермен".

Бразилец на своей страничке в "Инстаграм" выложил общее фото и добавил подпись: "Скоро увидимся, мой друг".



Напомним, игроки выступали вместе за "сине-гранатовых" в сезонах 2013/2014 - 2016/2017.