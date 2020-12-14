Неймар передал привет Месси

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Неймар передал привет МессиФорвард ПСЖ Неймар обратился к нападающему "Барсы" Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, на этой стадии турнира "Барселона" сыграет с "Пари Сен-Жермен".

Бразилец на своей страничке в "Инстаграм" выложил общее фото и добавил подпись: "Скоро увидимся, мой друг".

Напомним, игроки выступали вместе за "сине-гранатовых" в сезонах 2013/2014 - 2016/2017.

Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами запланированы на 16 февраля и 10 марта. Первая игра пройдет на "Камп Ноу", ответный матч - в Париже.

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