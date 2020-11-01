Неймар передумал возвращаться в "Барселону"

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Неймар передумал возвращаться в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, 28-летний бразилец комфортно чувствует себя в Париже и хочет продолжить карьеру здесь.

Таким образом, Неймар больше не заинтересован в возвращении в "Барселону", которая хотела подписать его минувшим летом.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В составе ПСЖ бразилец провел 91 игру, забил 72 гола и отдал 45 ассистов.

Читайте также: Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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