Неймар: "Переход в "Барселону"? Я словно попал в видеоигру"

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Неймар: "Переход в "Барселону"? Я словно попал в видеоигру"

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал о своих впечатлениях от перехода в каталонский клуб.

"Я не могу сказать, что мне было сложно адаптироваться, но первый месяц с "Барселоне" был непростым. Это было очень необычно. Я поворачиваю голову - слева сидит Месси, а с другой стороны Хави или Пике. Я словно попал в видеоигру. Раньше я играл за Иньесту и Месси на приставке, а затем оказалось, что они сидят передо мной. Поначалу я стеснялся заговорить с ними. Это ведь мои кумиры!", - приводит слова Неймара Caldeirao do Huck.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в "Барселону" из "Сантоса" в 2013 году, за 88,2 миллиона евро.

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