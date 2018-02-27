Неймар перенесет операцию и пропустит два месяца

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Неймар перенесет операцию и пропустит два месяца

Нападающему ПСЖ Неймару придется перенести операцию, сообщает AS.

По сведениям издания, форварду прооперируют травмированную лодыжку и после этого он будет восстанавливаться около двух месяцев.

Таким образом футболист пропустит ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом", а также целую серию матчей Лиги 1.

Ожидается, что 26-летний Неймар сможет восстановиться к Чемпионату Мира-2018.

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