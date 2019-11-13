Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар рассчитывает в следующем году вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, об этом сам бразилец рассказал игрокам "блауграны" во время недавней вечеринки, посвящённой дню рождения жены Луиса Суареса.

27-летний футболист отметил, что возвращение на "Камп Ноу" - это его мечта.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: У Неймара, возможно, начался роман с испанской моделью. | http://soccernews.ru