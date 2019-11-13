Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
Нападающий ПСЖ Неймар рассчитывает в следующем году вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, об этом сам бразилец рассказал игрокам "блауграны" во время недавней вечеринки, посвящённой дню рождения жены Луиса Суареса.
27-летний футболист отметил, что возвращение на "Камп Ноу" - это его мечта.
Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
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