Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

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Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар рассчитывает в следующем году вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, об этом сам бразилец рассказал игрокам "блауграны" во время недавней вечеринки, посвящённой дню рождения жены Луиса Суареса.

27-летний футболист отметил, что возвращение на "Камп Ноу" - это его мечта.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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