Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

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Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар по-прежнему заинтересован в возвращении в "Барселону".

Как сообщает Sport.es, представители игрока уведомили каталонский клуб о его желании вернуться ближайшим летом. При этом бразилец готов оказать давление на ПСЖ для достижения цели.

Отмечается, что Неймар сможет покинуть ПСЖ согласно регламенту ФИФА номер 17. По нему игрок может разорвать соглашение с клубом, если ему 28 лет и более, и он провел за клуб три сезона.

В текущем сезоне на счету Неймара 18 голов и 9 ассистов в 22 играх.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Касательно Нея, то его нужно подписывать даже за 300+ млн. смотреть на конвульсий инвалида и его "лидерство" уже сил нет... Опять подвел клуб в ..., да во всех матчах, кроме самого ЭЙБАРА!!! Visca el Barca!

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