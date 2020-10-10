Неймар побил рекорд Месси

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Неймар побил рекорд Месси

Нападающий сборной Бразилии Неймар внёс серьёзный вклад в разгромную победу своей команды над Боливией (5:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Игрок ПСЖ не только отдал две голевые передачи, но и совершил 18 успешных обводок.

Как сообщает Opta, это лучший результат для последних трех отборочных турниров к мировому первенству в Южной Америке.

Неймар превзошёл достижение Лионеля Месси, который в составе сборной Аргентины в ноябре 2011 года 15 раз обыграл соперников за счёт дриблинга в поединке с Колумбией.

Не пропустите: Сборные Бразилии и Колумбии разгромили своих соперников в квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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