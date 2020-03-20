Неймар поблагодарил медицинских работников за борьбу с коронавирусом
Форвард ПСЖ Неймар решил публично выразить благодарность медицинским работникам и показать восхищение их работой.
Напомним, что во Франции бушует эпидемия коронавируса. Зафиксировано уже почти 11 тысяч случаев заражения.
"Аплодисменты всем медицинским работникам. Спасибо за то, что рискуете своей жизнью", - подписал бразилец ролик, на котором он хлопает в ладоши.
В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 18 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: Неймар и Силва покинули расположение ПСЖ из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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|28
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|28
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|Анжер
|28
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|11
|Страсбур
|27
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|Бордо
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|Нант
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|Дижон
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