Неймар почти поцеловал соперника в матче со сборной Колумбии (фото)
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар повздорил с защитником сборной Колумбии и "Эвертона" Йерри Миной по ходу игры квалификации к ЧМ-2022 года.
Мина нарушил правила на Неймаре, после чего оба игрока оказались на газоне. В тот момент, когда колумбийский защитник встал на ноги, он подошёл к Неймару с претензиями. После чего Неймар попытался поцеловать Мину. Защитник сборной Колумбии отступил назад и продолжил игру.
Также не пропустите: Барелла может покинуть "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"
-
"Ньюкасл" не делал предложений по Коутиньо
-
"Барселоне" разрешили заполнять стадион на 100%
-
"Реал" хочет усилить полузащиту
-
3
Названы три фаворита на "Золотой мяч"
-
"Барселона" заинтересована в двух полузащитниках
-
"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"
-
Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"
-
Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба
-
Милитао из "Реала" получил повреждение
-
Квинси Промес - игрок месяца в "Спартаке"
-
2
Неймар почти поцеловал соперника в матче со сборной Колумбии (фото)
-
Детский тренер Джикии высказался о его лидерских качествах
-
Барелла может покинуть "Интер"
-
Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы
-
Самедов высказался об игре сборной России
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда
-
Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе
-
"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3