Неймар почти поцеловал соперника в матче со сборной Колумбии (фото)

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар повздорил с защитником сборной Колумбии и "Эвертона" Йерри Миной по ходу игры квалификации к ЧМ-2022 года.

Мина нарушил правила на Неймаре, после чего оба игрока оказались на газоне. В тот момент, когда колумбийский защитник встал на ноги, он подошёл к Неймару с претензиями. После чего Неймар попытался поцеловать Мину. Защитник сборной Колумбии отступил назад и продолжил игру.

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