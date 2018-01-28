Неймар подарил футболку хавбеку "Тосно"

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Неймар подарил футболку хавбеку "Тосно"

Бразильский полузащитник "Тосно" Андерсон Карвальо побывал на матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Монпелье" (4:0).

После матча Карвальо встретился со своим соотечественником нападающим парижского клуба Неймаром и получил от него в подарок футболку. В этой встрече 25-летний Неймар забил два мяча и отдал голевой пас.

"Почти хет-трик от лучшего игрока в мире. Он снова устроил шоу", – написал Карвальо в своем Instagram.

Фото: Неймар и Карвальо.

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