Неймар подаст встречный иск на "Барселону"

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Неймар подаст встречный иск на "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар не намерен платить "Барселоне" 8,5 миллионов евро, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист собирается сам подать в суд на каталонский клуб с требованием выплатить ему оставшуюся часть бонуса за лояльность.

Изначально "Барселона" должна была заплатить форварду 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 года, но затем отказалась от выплат из-за его перехода в ПСЖ.

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