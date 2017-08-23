Неймар подаст встречный иск на "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар не намерен платить "Барселоне" 8,5 миллионов евро, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист собирается сам подать в суд на каталонский клуб с требованием выплатить ему оставшуюся часть бонуса за лояльность.

Изначально "Барселона" должна была заплатить форварду 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 года, но затем отказалась от выплат из-за его перехода в ПСЖ.

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