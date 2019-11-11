Неймар поддержал игроков "Шахтёра", столкнувшихся с расизмом в матче с киевским "Динамо"

Нападающий ПСЖ Неймар выразил поддержку игрокам "Шахтёра", которые подверглись расистским оскорблениям в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

"Нет расизму", - подписал бразилец фото, опубликованное в сторис инстаграма. На снимке его соотечественники Тайсон и Дентиньо, которые не смогли сдержать слёз.

Напомним, что в ответ на проявления расизма Тайсон показал трибунам средний палец, за что был удалён.

"Шахтёр" минимально обыграл "Динамо" и закрепился на первом месте в турнирной таблице первенства.

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