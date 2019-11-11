Неймар поддержал игроков "Шахтёра", столкнувшихся с расизмом в матче с киевским "Динамо"
Нападающий ПСЖ Неймар выразил поддержку игрокам "Шахтёра", которые подверглись расистским оскорблениям в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо".
"Нет расизму", - подписал бразилец фото, опубликованное в сторис инстаграма. На снимке его соотечественники Тайсон и Дентиньо, которые не смогли сдержать слёз.
Напомним, что в ответ на проявления расизма Тайсон показал трибунам средний палец, за что был удалён.
"Шахтёр" минимально обыграл "Динамо" и закрепился на первом месте в турнирной таблице первенства.
Не пропустите: Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
-
Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале"
-
"Локомотив" и "Динамо" поборются за лучшего бомбардира РПЛ
-
Головин - в символической сборной 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
-
Роналду покинул стадион до завершения матча с "Миланом"
Лента новостей
-
"Ювентус" анонсировал продление контракта с Игуаином
-
"Парни жарят толстых коз": Назаров спел о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"
-
Глушаков подал в суд на бывшую жену
-
Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
-
СМИ: тренер "Сочи" Точилин решил покинуть пост
-
Неймар поддержал игроков "Шахтёра", столкнувшихся с расизмом в матче с киевским "Динамо"
-
"Интер" нацелился на двух защитников ПСЖ
-
Капелло раскритиковал Роналду
-
Уткин: "Спартак" и "Динамо" снова готовы быть фактором в чемпионской гонке РПЛ"
-
Пике планирует кадровую политику "Барселоны" на случай избрания президентом клуба
-
"Ювентус" при Сарри выиграл 9 из 10 матчей в Серии А с разницей в один гол
-
Президент "Баварии": "Игроки требовали ухода Ковача"
-
Экс-тренер "Барселоны" может сменить Эмери в "Арсенале"
-
"Локомотив" и "Динамо" поборются за лучшего бомбардира РПЛ
-
Головин - в символической сборной 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
-
Роналду покинул стадион до завершения матча с "Миланом"
-
Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"
-
Гвардиола установил личный антирекорд
-
КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА
-
Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8