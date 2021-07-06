Неймар поделился ожиданиями от финала Кубка Америки

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Неймар поделился ожиданиями от финала Кубка Америки

Фото твиттер Кубка Америки

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар признался, что хочет встретиться с Аргентиной в финале Кубка Америки.

"Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия", - цитирует Неймара America TV.

Чтобы стать финалистом турнира, "альбиселесте" должны в ночь на среду обыграть Колумбию.

Финал Кубка Америки запланирован на 11 июля, начало - в 03:00 по московскому времени.

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