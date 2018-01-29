Неймар поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом"

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал предстоящее противостояние с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

"Я очень уважаю Криштиану за то, чего он добился в футболе. Я восхищаюсь им. Как и Месси, в последние 10 лет он был лучшим. Для меня будет честью встретиться с ним на футбольном поле. Однако "Реал" это не только Криштиану Роналду. В этом клубе есть много и других высококлассных игроков" - приводит слова Неймара A Bola.

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