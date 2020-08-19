Неймар поделился впечатлениями от выхода ПСЖ в финал Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар высказался по поводу выхода команды в финал Лиги Чемпионов. Ранее парижане разгромили "РБ Лейпциг" (3:0).

"2018 - упал на газон, травма. 2019 - упал на газон, травма. 2020-й - упал на газон, благодарю бога.

Я два года получал травмы в решающие моменты, важные для меня и для клуба. Сегодня я полностью здоров и могу помочь команде. Безумно счастлив! Мы сотворили историю, но не хотим останавливаться. Хотим большего", - написал футболист в инстаграме.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа на стадионе "Да Луш". Начало матча - в 22:00 (мск).

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