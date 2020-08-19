Неймар поделился впечатлениями от выхода ПСЖ в финал Лиги Чемпионов
Форвард ПСЖ Неймар высказался по поводу выхода команды в финал Лиги Чемпионов. Ранее парижане разгромили "РБ Лейпциг" (3:0).
2018- caído no chão LESIONADO 2019- caído no chão LESIONADO 2020- caído no chão AGRADECENDO 2 anos seguidos sofrendo lesão em momentos cruciais, importantes pra mim e pra nossa equipe. Hoje eu inteiro, sem lesão, podendo ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais, muito feliz ...muito! Fizemos história hoje mas não queremos parar por aqui, queremos mais ... vamos em busca do caneco, da orelhuda, do TROFÉU! PARIS EM FESTA ❤️❤️
"2018 - упал на газон, травма. 2019 - упал на газон, травма. 2020-й - упал на газон, благодарю бога.
Я два года получал травмы в решающие моменты, важные для меня и для клуба. Сегодня я полностью здоров и могу помочь команде. Безумно счастлив! Мы сотворили историю, но не хотим останавливаться. Хотим большего", - написал футболист в инстаграме.
В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа на стадионе "Да Луш". Начало матча - в 22:00 (мск).
Не пропустите: ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13